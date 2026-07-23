Військові накрили вогнем російські гармати та окупантів
Українські прикордонники показали свіжі кадри з Північно-Слобожанського напрямку. На відео можна побачити роботу операторів БпЛА 5 прикордонного загону
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
Українським військовим вдалось знищити РСЗВ БМ-21 "Град", дві гармати, комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", антени зв'язку, генератор, автомобілі, мотоцикл, електромотоцикл, електросамокат, безпілотники типу "ждун", позицію злету ворожих БпЛА та низку укриттів ворога. Крім того, окупантів стало менше.
"Кожне успішне ураження зменшує бойові спроможності ворога, позбавляє його можливостей вести розвідку, обстрілювати українські позиції та наближає нашу Перемогу", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше українські військові атакували склад із пально-мастильними матеріалами ворожої армії. Вони зробили це за допомогою самохідної артилерійської установки "Богдана" вітчизняного виробництва.