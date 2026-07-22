У Києві на Оболоні пʼяний чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті
Подія сталася у супермаркеті на вулиці Північній, що в Оболонському районі столиці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Киянин, перебуваючи напідпитку, зайшов до супермаркетуу, почав провокувати персонал, після чого дістав пневматичний пістолет і вистрілив у бік охоронця.
Правоохоронці затримали 35-річного нападника та вилучили зброю.
Фігуранту оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень).
За скоєне чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві чоловік напав з ножем на працівників АЗС. Затриманий – 28-річний військовослужбовець, який перебував у статусі СЗЧ.
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