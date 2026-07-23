Бензин в Україні різко дорожчає: як змінились цінники на АЗС
В Україні на тлі ситуації на Близькому Сході регулярно змінються цінники на АЗС. Пальне й надалі дорожчає
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 23 липня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 82,87 гривні за літр (+0,59 гривні);
- бензин А-95 – 79,03 гривні за літр (+0,63 гривні);
- бензин А-92 – 75,37 гривні за літр (+0,30 гривні);
- дизпальне – 83,00 гривні за літр (+1,30 гривні);
- автогаз – 41,00 гривні за літр (+0,65 гривні).
Нагадаємо, раніше у Міністерстві енергетики України зазначили, що Україна має достатні резерви пального для забезпечення стабільної роботи економіки та критичної інфраструктури. При цьому постійно триває моніторинг запасів.
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