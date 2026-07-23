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23 липня 2026, 21:58

У Вінниці з 1 серпня суттєво зросте вартість проїзду в міському транспорті

23 липня 2026, 21:58
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Фото: Вінницька міська рада
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У Вінниці з 1 серпня вартість разової поїздки в автобусах та електротранспорті становитиме 25 гривень. Нові тарифи затвердив виконавчий комітет міськради

Про це повідомила Вінницька міська рада, передає RegioNews.

У Вінницькій транспортній компанії зазначили, що собівартість перевезення одного пасажира нині становить 34 гривні в електротранспорті та 41 гривню в автобусах.

Для власників персоналізованої "Муніципальної картки вінничанина" проїзний на 130 поїздок протягом 30 днів коштуватиме 1500 гривень, на 80 поїздок - 1200 гривень. Безлімітний проїзний на 30 днів коштуватиме 2250 гривень.

Для студентів проїзний на 130 поїздок коштуватиме 750 гривень, на 80 - 600 гривень. Для школярів - 450 та 360 гривень відповідно.

На неперсоналізованій картці 130 поїздок коштуватимуть 1725 гривень, 80 - 1380 гривень, а безлімітний проїзний - 2600 гривень.

Можливість безкоштовної пересадки протягом 30 хвилин для власників "Муніципальної картки вінничанина" збережуть. Пільгові перевезення й надалі компенсуватимуть із бюджету громади.

До 1 серпня у Вінниці разова поїздка коштує: 12 грн - у трамваях і тролейбусах; 15 грн - у муніципальних автобусах.

Нагадаємо, що у Києві з 15 липня зросли ціни на проїзд у комунальному транспорті зросли. Стало відомо, як можна заощадити на цих витратах.

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