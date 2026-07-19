12:50  19 июля
В результате российского авиаудара по Херсонщине погибла женщина
11:08  19 июля
Россияне атаковали дроном автомобиль Красного Креста в Запорожье
10:58  19 июля
В Киеве перекрыли движение по двум улицам: перечень участков и схема объезда
UA | RU
UA | RU
19 июля 2026, 15:44

В Ровенской области подростки на мотоциклах влетели в грузовик, есть пострадавшие

19 июля 2026, 15:44
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Ровенщины
Читайте також
українською мовою

18 июля, около 20:40 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в селе Горбаков на трассе Киев-Чоп

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Полицейские предварительно установили, что два водителя мотоцикла "Geon", 17-летние жители села Горбаков, двигаясь по боковой дороге, не предоставили преимущества в движении и допустили столкновение с грузовиком "DAF", под управлением 62-летнего жителя Черкасской области, который осуществлял поворот праворуч.

В результате ДТП травмировался один из водителей двухколесного: парня с открытым переломом ноги, гематомами и ссадинами госпитализировали.

Полицейские установили, что оба несовершеннолетних никогда не получали водительские права. Кроме того, один из мотоциклов не зарегистрирован в установленном законом порядке.

Три транспортных средства изъяты.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, что в Ровенской области 18 июля, около 20:30 на автодороге вблизи села Новаки произошло ДТП. В результате аварии погиб мотоциклист.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП подростки Ровенская область мотоцикл
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Удар по Харькову: число погибших возросло до четырёх, медики борются за жизнь раненых
19 июля 2026, 18:55
Кровавый день на Херсонщине: в результате вражеских обстрелов погибли двое гражданских, 16 раненых
19 июля 2026, 18:16
Станция метро "Лукьяновская" снова открыта для пассажиров после ночной атаки РФ
19 июля 2026, 17:45
Ракетная атака на Киев: количество пострадавших выросло
19 июля 2026, 17:14
Враг атаковал Одессу ракетой, есть пострадавшие
19 июля 2026, 16:54
Зеленский провел серию совещаний с командованием: обсуждали ситуацию на фронте
19 июля 2026, 16:24
Россия уничтожила завод военного снаряжения UKRTAC в Киеве: команда пообещала отстроиться
19 июля 2026, 15:21
Россияне атаковали Сумы авиабомбами: есть погибшие и раненые
19 июля 2026, 14:44
СБУ атаковала три нефтебазы в Ставропольском крае и танкер Avero: детали спецоперации
19 июля 2026, 14:16
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Виктор Ягун
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Все блоги »