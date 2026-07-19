В Ровенской области подростки на мотоциклах влетели в грузовик, есть пострадавшие

Фото: полиция Ровенщины

18 июля, около 20:40 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в селе Горбаков на трассе Киев-Чоп

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Полицейские предварительно установили, что два водителя мотоцикла "Geon", 17-летние жители села Горбаков, двигаясь по боковой дороге, не предоставили преимущества в движении и допустили столкновение с грузовиком "DAF", под управлением 62-летнего жителя Черкасской области, который осуществлял поворот праворуч.

В результате ДТП травмировался один из водителей двухколесного: парня с открытым переломом ноги, гематомами и ссадинами госпитализировали.

Полицейские установили, что оба несовершеннолетних никогда не получали водительские права. Кроме того, один из мотоциклов не зарегистрирован в установленном законом порядке.

Три транспортных средства изъяты.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, что в Ровенской области 18 июля, около 20:30 на автодороге вблизи села Новаки произошло ДТП. В результате аварии погиб мотоциклист.