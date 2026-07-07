На Полтавщині зафіксували землетрус: що відомо про поштовхи

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

Епіцентр землетрусу розташовувався між селами Харківці та Криниця Лохвицької громади. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 7 кілометрів.

За класифікацією фахівців, землетрус належить до ледве відчутних. Його магнітуда становила 2,6 бала за шкалою Ріхтера.

Раніше землетруси в Полтавській області фіксували кілька разів протягом року – зокрема у травні, березні та лютому.

Землетруси в Україні: що відомо

Хоч Україна не є однією з найсейсмічніших країн світу, тут землетруси трапляються частіше, ніж більшість людей думає.

За останні кілька років на її території було зафіксовано понад 90 сейсмічних поштовхів різної сили –більшість із них були слабкими і майже не відчувалися людьми.

Сейсмічна активність найпомітніша в західних регіонах, зокрема у Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті, а також у частинах Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Вінницької та Полтавської областей.

Сила поштовхів зазвичай невелика: більш слабкі землетруси (магнітудою до ~3-4 балів) – найпоширеніші, і вони рідко завдають суттєвої шкоди.