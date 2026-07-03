У Києві за 25 тисяч доларів продавали посади в СБУ

Фото з відкритих джерел

У Києві судили чоловіка, який продавав посади в СБУ. Він пропонував клієнту "допомогу" за 25 тисяч доларів

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Чоловік мав зв'язки серед співробітників СБУ. Згодом він став казати знайомим, що може "допомогти" працевлаштуватись туди. Одній жінці він заявив, що може "допомогти" її знаймому влаштуватись на роботу в СБУ за 25 тисяч доларів. При цьому 15 тисяч доларів він просив авансом.

Жінка звернулась до правоохоронці. Зловмисника заоримали після передачі грошей. Згодом він визнав провину та пішов на угоду з прокурором. Відомо, що він покаявся та перерахував 605 тисяч гривень на ЗСУ.

Суд призначив покарання у вигляді 626 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, раніше СБУ зірвала спробу РФ інтегрувати свою агентку до Збройних Сил України. Затримано психологиню-фрилансерку, яка на замовлення ФСБ намагалася працевлаштуватися до одного з районних ТЦК на Харківщині.