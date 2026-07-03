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03 липня 2026, 16:59

Фіктивне бронювання: на Кіровоградщині засудили жінку, яка допомагала ухилянтам

03 липня 2026, 16:59
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Фото ілюстративне
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На Кіровоградщині суд виніс вирок жінці, яка допомагала військовозобов’язаним чоловікам отримати відстрочку від мобілізації через фіктивне працевлаштування

Про це повідомила прокуратура Кіровогрвдської області, передає RegioNews.

Як встановлено під час досудового розслідування, обвинувачена оформлювала чоловіків на роботу на підприємство, що мало статус критично важливого для економіки.

Фактично вони не виконували трудових обов’язків, однак отримували документи, які давали можливість претендувати на бронювання та уникати призову під час мобілізації.

Такі дії кваліфіковано як перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

16 червня 2026 року суд затвердив угоду про визнання винуватості та визнав жінку винною за ч. 1 ст. 114-1 КК України. Їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з випробуванням.

Нагадаємо, що правоохоронці у рамках восьмого етапу операції "Опікун" провели в Україні 65 обшуків і повідомили про підозру ще 82 особам, причетним до схем ухилення від мобілізації.

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