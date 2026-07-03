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03 липня 2026, 16:33

Здав побратима ворогу: ДБР викрило колишнього полоненого, через якого закатували офіцера

03 липня 2026, 16:33
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Фото: ДБР
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Працівники ДБР за сприяння СБУ та керівництва Національної гвардії викрили військовослужбовця, який під час перебування у російському полоні співпрацював із ворогом, що призвело до загибелі українського офіцера

Про це повідомили у ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, військовослужбовець окремого загону спеціального призначення "Азов", потрапивши у полон у 2022 році, пішов на співпрацю з адміністрацією колонії та спецслужбами РФ.

Слідство встановило, що підозрюваний систематично передавав ворогу інформацію про інших українських військовополонених. Зокрема, він видав ворогу відомості про начальника медичної служби "Азову", його службову діяльність та інші дані. Наслідком цієї зради стали систематичні катування та жорстоке поводження з боку окупантів, що зрештою призвело до смерті українського офіцера.

Окрім того, встановлено, що перебуваючи в полоні, фігурант добровільно висловив бажання вступити до лав ПВК "Вагнер", проте не встиг реалізувати цей намір, оскільки був повернутий в Україну під час обміну.

Підставою для повідомлення про підозру стали свідчення українських військовослужбовців, які перебували в одній колонії з підозрюваним, а також результати слідчих дій та експертиз.

Наразі дії військовослужбовця кваліфіковано одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 431 (вчинення військовослужбовцем у полоні дій на шкоду іншим полоненим задля власного поблажливого ставлення з боку ворога);

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (пособництво у катуванні);

  • ч. 3 ст. 15, ч. 7 ст. 111-1 (замах на колабораційну діяльність).

Санкції статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що правоохоронці заочно повідомили про підозру громадянину України у державній зраді. За даними слідства, злочин було вчинено в умовах воєнного стану.

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