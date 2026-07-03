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03 липня 2026, 16:43

Жахливий злочин на Сумщині: чоловік зґвалтував малолітню падчерку, над якою мав опіку

03 липня 2026, 16:43
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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39-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років незалежно від її добровільної згоди 

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Встановлено, що злочин стався у м. Тростянець Сумської області у 2023 році.

У 2021 році підозрюваний одружився з жінкою, яка мала 11-річну доньку. Оскільки жінка є особою з інвалідністю ІІ-ї групи, чоловік оформив над дівчинкою опікунство.

У листопаді 2023 року він зґвалтував падчерку вдома.

Через два роки дівчинка наважилася розповісти про пережите своєму знайомому. Хлопець анонімно повідомив про факт зґвалтування представників громадської правозахисної організації.

Дії чоловіка кваліфіковано як зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 152 КК України).

Він перебуває під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, що на Волині 52-річний чоловік отримав вирок. Він неодноразово ґвалтував 11-річну доньку.

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