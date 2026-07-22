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22 липня 2026, 19:15

На Волині чоловік продавав непридатність до служби за 20 тисяч

22 липня 2026, 19:15
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Фото: прокуратура
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У Луцьку затримали 47-річного ділка. Виявилось, що він організував схему для ухилення від мобілізації

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували парвоохоронці, чоловік вимагав хабар у розмірі 20 тисяч доларів від жінки. За ці гроші він обіцяв вплинути на ТЦК, щоб військового відправили на додатковий медичний огляд та визнали його непридатним до служби. Гроші він брав частинами. Під час отримання першого "траншу" ділка затримали.

"Чоловікові повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.

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