Штампували документи ТЦК, міністерств та суди єврокраїнам: на Закарпатті накрили підпільну друкарню

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Закарпатті викрили підпільну майстерню, де виготовляли та продавали підроблені документи

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, у звичайному гаражі друкували фальшиві водійські посвідчення з імітацією голограм, свідоцтва про народження та інші офіційні документи, зокрема європейського зразка.





Під час обшуків вилучили обладнання, голографічні елементи, готові підробки, а також близько 60 кліше печаток і штампів державних органів, ТЦК, дипломатичних установ, ДСНС, МСЕК, міністерств і приватних нотаріусів.



За версією слідства, 39-річний уродженець Ужгорода виготовляв підробки, а двоє його спільників шукали клієнтів, приймали замовлення та передавали їх виконавцю. Вартість одного фальшивого водійського посвідчення становила 20–25 тис. грн.



Прокурори Закарпатської обласної прокуратури повідомили трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 199 КК України.

Нагадаємо, що колишньому судді Рівненського окружного адміністративного суду оголошено підозру.