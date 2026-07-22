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22 липня 2026, 19:36

Викрав ключі з сумки та поїхав на "Mercedes": у Самарі судитимуть чоловіка за автокрадіжку

22 липня 2026, 19:36
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У місті Самар на Дніпропетровщині судитимуть 43-річного жителя Дніпра, якого обвинувачують у незаконному заволодінні автомобілем знайомого

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Поліцейські завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно 43-річного чоловіка, який викрав Mercedes-Benz знайомого.

Слідством встановлено, що 14 червня близько 10:00 фігурант, перебуваючи у місці тимчасового проживання, де він мешкав разом із потерпілим, викрав із його сумки ключі-брелок від автомобіля. Надалі чоловік відчинив двері, завів двигун і поїхав на автомобілі у напрямку Дніпра.

Під час першочергових слідчо-оперативних заходів оперативники кримінальної поліції Самарівського районного відділу поліції встановили та викрили чоловіка, причетного до незаконного заволодіння транспортним засобом у селі Орлівщина та розшукали автомобіль.

Зловмисником виявився 43-річний мешканець міста Дніпра.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 289 КК України.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Дніпрі суд виніс вирок чоловікові, який, працюючи на підприємстві, викрав зі складського приміщення роботодавця 1 мільйон гривень.

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крадіжка Дніпропетровська область автомобіль Mercedes-Benz
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