У Дніпрі викрили шахрая, який заволодів чужим велосипедом та заклав його до ломбарду

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру 23-річному чоловікові, який, за даними слідства, шахрайським способом заволодів велосипедом перехожого

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Під приводом короткої поїздки фігурант попросив у малознайомого чоловіка велосипед, але, скориставшись його довірою, поїхав та не повернув його.

Подія сталася наприкінці квітня на вулиці Моніторній у Новокодацькому районі. Зловмисник ввів власника в оману, сів на велосипед і поїхав у невідомому напрямку. Майно потерпілого підозрюваний здав до ломбарду.

Оперативники кримінальної поліції встановили причетного до злочину чоловіка. Ним виявився 23-річний дніпрянин. Чоловік уже судимий за майновий злочин.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що слідчі Дніпра повідомили про підозру містянину, який вчинив серію майнових злочинів. Підозрюваний двічі проникав до продуктових магазинів у Новокодацькому районі міста, звідки викрадав майно та товар.