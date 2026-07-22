13:00  22 липня
На Київщині п'яний підліток на смерть збив чоловіка
09:59  22 липня
На Харківщині троє дітей впали у річку: 11-річна дівчинка загинула
08:09  22 липня
Напад на салон краси у Києві: невідомі залишили частини туш тварин і облили фасад
UA | RU
UA | RU
22 липня 2026, 17:45

У Дніпрі викрили шахрая, який заволодів чужим велосипедом та заклав його до ломбарду

22 липня 2026, 17:45
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру 23-річному чоловікові, який, за даними слідства, шахрайським способом заволодів велосипедом перехожого

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Під приводом короткої поїздки фігурант попросив у малознайомого чоловіка велосипед, але, скориставшись його довірою, поїхав та не повернув його.

Подія сталася наприкінці квітня на вулиці Моніторній у Новокодацькому районі. Зловмисник ввів власника в оману, сів на велосипед і поїхав у невідомому напрямку. Майно потерпілого підозрюваний здав до ломбарду.

Оперативники кримінальної поліції встановили причетного до злочину чоловіка. Ним виявився 23-річний дніпрянин. Чоловік уже судимий за майновий злочин.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що слідчі Дніпра повідомили про підозру містянину, який вчинив серію майнових злочинів. Підозрюваний двічі проникав до продуктових магазинів у Новокодацькому районі міста, звідки викрадав майно та товар.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро велосипед
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
У Харкові підліток випав з вікна багатоповерхівки та загинув
22 липня 2026, 19:35
На Волині чоловік продавав непридатність до служби за 20 тисяч
22 липня 2026, 19:15
Майже пів мільйона збитків на світлі: на Кіровоградщині судитимуть ексдиректора лікарні
22 липня 2026, 18:59
ДТП на перехресті Щербаківського та Естонської у Києві: рух транспорту ускладнено
22 липня 2026, 18:43
Штампували документи ТЦК, міністерств та суди єврокраїнам: на Закарпатті накрили підпільну друкарню
22 липня 2026, 18:23
Удар по Запоріжжі: троє поранених та масштабна пожежа на підприємстві
22 липня 2026, 17:59
У Смілі поліція розслідує обставини травмування 10-річного хлопчика
22 липня 2026, 17:28
Мільйони готівки та арсенал зброї: у Запоріжжі знешкодили угруповання на чолі з кримінальним авторитетом
22 липня 2026, 16:58
Обкрадав продуктові магазини: у Дніпрі викрили серійного злодія
22 липня 2026, 16:47
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Борислав Береза
Юрій Бутусов
Валерій Пекар
Всі блоги »