ДТП на перехресті Щербаківського та Естонської у Києві: рух транспорту ускладнено
У Києві 22 липня через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на перехресті вулиць Данила Щербаківського та Естонської. Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування поїздок
Про це повідомили у Патрульній поліції, передає RegioNews.
Правоохоронці рекомендують за можливості обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути заторів.
Інформації про обставини аварії та можливих постраждалих наразі не оприлюднено.
Нагадаємо, що у Києві через дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Академіка Заболотного ускладнений рух транспорту в напрямку Столичного шосе. Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування маршруту.
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