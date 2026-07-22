ДТП на перехресті Щербаківського та Естонської у Києві: рух транспорту ускладнено

Фото: патрульна поліція Києва

У Києві 22 липня через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на перехресті вулиць Данила Щербаківського та Естонської. Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування поїздок

Про це повідомили у Патрульній поліції, передає RegioNews .

Правоохоронці рекомендують за можливості обирати альтернативні маршрути, щоб уникнути заторів.

Інформації про обставини аварії та можливих постраждалих наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, що у Києві через дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Академіка Заболотного ускладнений рух транспорту в напрямку Столичного шосе. Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування маршруту.