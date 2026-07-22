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22 липня 2026, 19:50

На Буковині чоловіка двічі мобілізував ТЦК

22 липня 2026, 19:50
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Фото з відкритих джерел
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На Буковині ТЦК мобілізувало одного чоловіка повторно. Це сталось через помилку

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, начальник групи розгляду та супроводження адміністративних правопорушень ТЦК неналежно виконав обов'язки. Він отримав інформацію від чоловіка, що той уже проходить військову службу, проте не перевірив дані у реєстрі "Оберіг". В результаті військового, якого мобілізували ще два роки тому, призвали на службу повторно.

Відомо, що на момент повторного призову військовий самовільно залишив військову частину.

Також, цей же працівник ТЦК у травні цього року не перевірив наявність підстав для відстрочки у іншого чоловіка. Попри подану ним заяву про отримання відстрочки, його мобілізували.

Суд оштрафував працівника ТЦК на 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше опікун недієздатного громадянина звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом до ТЦК. Виявилось, що чоловіка з інвалідністю мобілізували.

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