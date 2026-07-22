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22 липня 2026, 18:59

Майже пів мільйона збитків на світлі: на Кіровоградщині судитимуть ексдиректора лікарні

22 липня 2026, 18:59
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Фото: Кіровоградська обласна прокуратура
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Прокурори Кропивницької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора одного з медичних закладів Кропивницького

Про це повідомляє Кропивницька окружна прокуратура, передає RegioNews.

Його обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що, за версією слідства, завдало державі значних збитків.

За даними слідства, на початку 2021 року лікарня провела відкриті торги на закупівлю майже 732 тисяч кВт·год електроенергії. Переможець запропонував найкращу ціну, після чого сторони уклали договір на суму понад 1,46 млн гривень.

Втім уже після підписання договору його умови почали змінювати. Слідство вважає, що керівник медзакладу без законних підстав погодив низку додаткових угод, якими поступово збільшувалася вартість електроенергії. При цьому лікарня отримувала менший обсяг електроенергії, але платила за неї дорожче.

Прокуратура зазначає, що закон дозволяє змінювати ціну за договорами публічних закупівель лише за наявності документально підтверджених підстав. На думку сторони обвинувачення, у цьому випадку таких підстав не було.

У результаті, за висновком судово-економічної експертизи, комунальному медичному закладу було завдано 471 тисячу гривень збитків.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Кропивницького районного управління поліції.

Нагадаємо, що посадовцю одного з українських університетів повідомили про підозру у службовій недбалості через закупівлю проєкційного обладнання для сцени навчального театру за завищеною вартістю.

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