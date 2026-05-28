ДТП сталася 27 травня близько 13:10 поблизу села Нижча Кропивна у Гайсинському районі

Зіткнулися вантажний автомобіль MAN та рейсовий автобус Volkswagen.

Попередньо, 60-річний водій вантажівки з напівпричепом, житель Миколаївської області, виїхав на зустрічну смугу. Там він допустив зіткнення з автобусом, яким керував 62-річний мешканець Черкащини.

Внаслідок ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали обидва водії, а також шестеро пасажирів мікроавтобуса віком від 14 до 70 років – жителі Вінницької та Черкаської областей. Усіх вісьмох постраждалих доставили до лікарні.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

