28 травня 2026, 09:42

На Вінниччині зіткнулися вантажівка MAN та рейсовий автобус: восьмеро постраждалих

Фото: поліція
ДТП сталася 27 травня близько 13:10 поблизу села Нижча Кропивна у Гайсинському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися вантажний автомобіль MAN та рейсовий автобус Volkswagen.

Попередньо, 60-річний водій вантажівки з напівпричепом, житель Миколаївської області, виїхав на зустрічну смугу. Там він допустив зіткнення з автобусом, яким керував 62-річний мешканець Черкащини.

Внаслідок ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали обидва водії, а також шестеро пасажирів мікроавтобуса віком від 14 до 70 років – жителі Вінницької та Черкаської областей. Усіх вісьмох постраждалих доставили до лікарні.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, 27 травня на Волині зіткнулися автомобіль та шкільний автобус. Постраждали 9 людей, серед них – п'ятеро дітей.

25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
