Прикордонники знищили 100 російських безпілотників на Сумщині, Харківщині та Одещині
Упродовж минулої доби підрозділи Держприкордонслужби знищили 100 ворожих БпЛА у трьох областях країни
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Зокрема, бійці 5 прикордонного загону ліквідували пʼять "Шахедів", три "Гербери", шість "Молній" та 24 FPV-дрони, з яких 17 були керованими за допомогою оптоволокна.
Водночас прикордонники бригади "Сталевий кордон" мінусували ще два "Шахеди", одну "Залу", чотири "Молнії" та 47 FPV-дронів.
На Харківщині бійці 4 прикордонного загону знищили чотири "Молнії" та два FPV-дрони.
Ще два "Шахеди" прикордонники знищили на Одещині.
Нагадаємо, в ніч на 21 травня РФ атакувала Україну "Іскандером" та 116 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та пʼяти безпілотників.
