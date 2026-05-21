21 травня 2026, 11:59

Прикордонники знищили 100 російських безпілотників на Сумщині, Харківщині та Одещині

Фото: ДПСУ
Упродовж минулої доби підрозділи Держприкордонслужби знищили 100 ворожих БпЛА у трьох областях країни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зокрема, бійці 5 прикордонного загону ліквідували пʼять "Шахедів", три "Гербери", шість "Молній" та 24 FPV-дрони, з яких 17 були керованими за допомогою оптоволокна.

Водночас прикордонники бригади "Сталевий кордон" мінусували ще два "Шахеди", одну "Залу", чотири "Молнії" та 47 FPV-дронів.

На Харківщині бійці 4 прикордонного загону знищили чотири "Молнії" та два FPV-дрони.

Ще два "Шахеди" прикордонники знищили на Одещині.

Нагадаємо, в ніч на 21 травня РФ атакувала Україну "Іскандером" та 116 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та пʼяти безпілотників.

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
