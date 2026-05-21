RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Зокрема, бійці 5 прикордонного загону ліквідували пʼять "Шахедів", три "Гербери", шість "Молній" та 24 FPV-дрони, з яких 17 були керованими за допомогою оптоволокна.

Водночас прикордонники бригади "Сталевий кордон" мінусували ще два "Шахеди", одну "Залу", чотири "Молнії" та 47 FPV-дронів.

На Харківщині бійці 4 прикордонного загону знищили чотири "Молнії" та два FPV-дрони.

Ще два "Шахеди" прикордонники знищили на Одещині.

Нагадаємо, в ніч на 21 травня РФ атакувала Україну "Іскандером" та 116 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та пʼяти безпілотників.