21 травня 2026, 12:15

Сили спецоперацій уразили НПЗ "Роснефти" за 800 км від кордону України

Фото: ССО
У ніч проти 21 травня підрозділи Deep-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з Силами безпілотних систем уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ

Про це повідомила пресслужба ССО, передає RegioNews.

Йдеться про підприємство державної компанії "Роснефть", потужність якого становить до 9 мільйонів тонн нафти на рік.

Завод розташований більш ніж за 800 кілометрів від кордону України.

Після удару на території об’єкта зафіксували масштабну пожежу.

За даними військових, Сизранський НПЗ забезпечує паливом не лише цивільний сектор, а й російську воєнну авіацію та військові підрозділи у центральних і південних регіонах РФ. Крім того, через Волгу та Каспійське море звідти експортують нафтопродукти.

У ССО наголосили, що ураження нафтопереробної інфраструктури противника знижує його економічні та логістичні можливості для ведення війни проти України.

Нагадаємо, 18 травня Сили оборони України уразили командно-спостережний пункт російських військ у районі Тьоткіного Курської області РФ та ще низку ворожих об'єктів на території Херсонської, Сумської, Дніпропетровської та Донецької областей.

