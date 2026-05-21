Сили спецоперацій уразили НПЗ "Роснефти" за 800 км від кордону України

У ніч проти 21 травня підрозділи Deep-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з Силами безпілотних систем уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ

Про це повідомила пресслужба ССО.

Йдеться про підприємство державної компанії "Роснефть", потужність якого становить до 9 мільйонів тонн нафти на рік.

Завод розташований більш ніж за 800 кілометрів від кордону України.

Після удару на території об’єкта зафіксували масштабну пожежу.

За даними військових, Сизранський НПЗ забезпечує паливом не лише цивільний сектор, а й російську воєнну авіацію та військові підрозділи у центральних і південних регіонах РФ. Крім того, через Волгу та Каспійське море звідти експортують нафтопродукти.

У ССО наголосили, що ураження нафтопереробної інфраструктури противника знижує його економічні та логістичні можливості для ведення війни проти України.

