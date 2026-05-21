У Житомирі пенсіонерку збила іномарка прямо на дорозі
Аварія сталась 20 травня близько 12:00 на вулиці Перемоги в обласному центрі. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Попередньо, 27-річний водій автомобіля Mitsubishi рухався у напрямку вулиці Олега Ольжича. Він збив пенсіонерку, яка переходила дорогу. 68-річна жінка отримала травми. Медики надали їй допомогу.
"Шановні пішоходи! Переходьте дорогу виключно у встановлених місцях, попередньо переконавшись у безпечності ваших дій. Подбайте про свою безпеку", - закликають правоохоронці.
Нагадаємо, у Хмельницькому слідчі повідомили про підозру 20-річному водієві автомобіля BMW X4, який став винуватцем ДТП з двома загиблими.
