Стрілянина на Рівненщині: чоловік відкрив вогонь по військових ТЦК і поліцейському

Фото: Національна поліція

На Рівненщині розшукують чоловіка, який здійснив збройний напад на групу оповіщення військових та правоохоронця. Унаслідок стрілянини поранення отримали двоє людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 29 квітня близько 17:00 у селі Верба Дубенського району.

За даними поліції, військовослужбовці групи оповіщення спільно з поліцейським офіцером громади помітили чоловіка, який йшов із велосипедом, та зупинили його для перевірки документів.

У цей момент чоловік відкрив вогонь з автоматичної зброї по військових та поліцейському. Унаслідок нападу один військовослужбовець і поліцейський дістали поранення.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство. Для розшуку нападника введено спеціальну поліцейську операцію.

Особу зловмисника встановлено. За даними поліції, це чоловік 48 років худорлявої тілобудови, зріст близько 170 см, має коротке волосся з сивиною. Був одягнений у камуфляж.

Поліція продовжує його розшук і просить громадян повідомляти будь-яку відому інформацію.

Нагадаємо, в Луцьку під час заходів оповіщення чоловік кілька разів стріляв у бік військовослужбовців ТЦК, його затримали. Ніхто не постраждав.

