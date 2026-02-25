У Луцьку чоловік стріляв у військовослужбовців ТЦК: нападника затримано

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 24 лютого, у Луцьку під час заходів оповіщення чоловік кілька разів стріляв у бік військовослужбовців ТЦК, його затримали

Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

"Завдяки швидким та злагодженим діям військовослужбовців нападника було знешкоджено, зброю вилучено та передано працівникам поліції. Ніхто з військових не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

Волинський ОТЦК та СП рішуче засуджує будь-які прояви насильства чи збройної агресії щодо військових під час виконання службових обов’язків.

"Подібні дії є неприпустимими та підлягають належній правовій оцінці відповідно до чинного законодавства України", – наголосили в ТЦК та СП.

Нагадаємо, в Кривому Розі місті сталася стрілянина за участю двох чоловіків та військовослужбовців ТЦК. За даними, місцевих телеграм-каналів, сильно постраждав один із чоловіків, він у лікарні. А також військовослужбовець його поранили.