08:17  25 лютого
На кладовищі Кіровоградщини знайшли бойову частину ворожого БпЛА
07:46  25 лютого
Лікарня на Харківщині два роки отримувала мільйони, хоча не працювала
00:55  25 лютого
"Буде двоє дітей": співак Віталій Козловський зізнався про плани на родину
25 лютого 2026, 07:05

У Луцьку чоловік стріляв у військовослужбовців ТЦК: нападника затримано

25 лютого 2026, 07:05
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У вівторок, 24 лютого, у Луцьку під час заходів оповіщення чоловік кілька разів стріляв у бік військовослужбовців ТЦК, його затримали

Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

"Завдяки швидким та злагодженим діям військовослужбовців нападника було знешкоджено, зброю вилучено та передано працівникам поліції. Ніхто з військових не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.

Волинський ОТЦК та СП рішуче засуджує будь-які прояви насильства чи збройної агресії щодо військових під час виконання службових обов’язків.

"Подібні дії є неприпустимими та підлягають належній правовій оцінці відповідно до чинного законодавства України", – наголосили в ТЦК та СП.

Нагадаємо, в Кривому Розі місті сталася стрілянина за участю двох чоловіків та військовослужбовців ТЦК. За даними, місцевих телеграм-каналів, сильно постраждав один із чоловіків, він у лікарні. А також військовослужбовець його поранили.

23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
07 серпня 2025
