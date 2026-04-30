У Київському обласному ТЦК перевіряють, чи затримувала СБУ їхніх працівників
Начальник Київського обласного ТЦК та СП призначив службове розслідування за фактом затримання Службою безпеки осіб, серед яких можуть бути військовослужбовці одного з районних ТЦК
Про це Київський обласний ТЦК та СП повідомив у Facebook, передає RegioNews.
У відомстві зазначили, що в мережі поширюється інформація про проведення заходів співробітниками СБУ та прокуратури, в ході яких було затримано низку осіб, серед яких могли бути військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП Київської області.
У зв'язку з цим керівник обласного ТЦК призначив службове розслідування для з'ясування всіх обставин.
Також у повідомленні наголошується, що керівництво районного та обласного ТЦК перебуває у постійному контакті з правоохоронними органами та сприяє встановленню всіх деталей події.
У ТЦК пообіцяли поінформувати громадськість про результати перевірки та закликали користуватися лише офіційними джерелами інформації.
Нагадаємо, напередодні у соцмережах повідомили, що у Білій Церкві затримали працівників ТЦК під час передачі хабара.
