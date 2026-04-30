У ніч на 30 квітня сили та засоби ВМС ЗСУ завдали успішного удару по корабельно-катерному складу РФ у Керченській протоці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-Морські Сили ЗСУ.

Під вогонь потрапили патрульний сторожовий катер ФСБ РФ "Соболь" та протидиверсійний катер "Грачонок". Внаслідок атаки ворог зазнав безповоротні та санітарні втрати.

Дані катери є ключовими одиницями Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ та ВМФ РФ, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами.

"Це ще один приклад ефективної роботи українських ВМС та послідовного зниження можливостей ворога в акваторії Чорного моря", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ 29 квітня уразили два російські гелікоптери Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області РФ.