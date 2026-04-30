30 квітня 2026, 10:16

ВМС ЗСУ уразили російські катери, які охороняли Керченський міст

Фото: скриншот
У ніч на 30 квітня сили та засоби ВМС ЗСУ завдали успішного удару по корабельно-катерному складу РФ у Керченській протоці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-Морські Сили ЗСУ.

Під вогонь потрапили патрульний сторожовий катер ФСБ РФ "Соболь" та протидиверсійний катер "Грачонок". Внаслідок атаки ворог зазнав безповоротні та санітарні втрати.

Дані катери є ключовими одиницями Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ та ВМФ РФ, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами.

"Це ще один приклад ефективної роботи українських ВМС та послідовного зниження можливостей ворога в акваторії Чорного моря", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ 29 квітня уразили два російські гелікоптери Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області РФ.

Україна Керченський міст ВМС України втрати росіян катер знищення
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
