На Рівненщині п'яний водій збив дитину

У Рівненській області чоловік збив дитину. Тепер він постане перед судом

Сама аварія сталась 7 грудня близько 17 години на вулиці Млинівській. 45-річний водій Mercedes Bens E200 наїхав на 12-річну дівчинку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Водій мав можливість уникнути цього, якби вчасно загальмував.

Внаслідок ДТП дитину госпіталізували з переломом ноги. Як показала перевірка, водій на момент аварії був п'яним. Слідчий за процесуального керівництва прокуратури повідомив 45-річному чоловіку про підозру.

"Суд обрав запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Досудове розслідування завершено: матеріали кримінального провадження скеровані до суду", - повідомили в поліції.

