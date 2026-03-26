17:57  26 березня
Харків почали атакувати нові російські безпілотники
15:39  26 березня
На Львівщині судитимуть керівника ТЦК, який "забув" задекларувати майно на 8 мільйонів
14:55  26 березня
У Полтаві ветеран ЗСУ спустив собаку на поліцейських – суд виніс вирок
UA | RU
UA | RU
26 березня 2026, 19:55

На Рівненщині п'яний водій збив дитину

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Рівненській області чоловік збив дитину. Тепер він постане перед судом

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Сама аварія сталась 7 грудня близько 17 години на вулиці Млинівській. 45-річний водій Mercedes Bens E200 наїхав на 12-річну дівчинку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Водій мав можливість уникнути цього, якби вчасно загальмував.

Внаслідок ДТП дитину госпіталізували з переломом ноги. Як показала перевірка, водій на момент аварії був п'яним. Слідчий за процесуального керівництва прокуратури повідомив 45-річному чоловіку про підозру.

"Суд обрав запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Досудове розслідування завершено: матеріали кримінального провадження скеровані до суду", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті автомобіль в'їхав у будинок. Водійка Volkswagen не впоралася з керуванням. Крім жінки в авто перебували троє пасажирів, двоє з яких діти 11 та 14 років. Внаслідок зіткнення травмувалися всі четверо.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Чалий
Всі блоги »