08 травня 2026, 23:52

Зеленський "потролив" Путіна: указом "закрив" небо над Москвою на кілька годин

Фото: Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський офіційно "дозволив" Москві провести парад 9 травня, виключивши центр російської столиці з переліку цілей для українських дронів та ракет на кілька годин

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відповідний указ №374/2026, оприлюднений 8 травня.

В указі йдеться, що відповідне рішення ухвалили "враховуючи численні прохання, з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з Американською стороною”.

"На час параду (з 10 години ранку за Київським часом 9 травня 2026 року) територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння”, — йдеться в указі.

Після цього у постанові додали координати Красної площі у Москві.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський підтвердив, що Україна за посередництва США отримала згоду Росії на обмін військовополонених у форматі "1000 на 1000”. Також сторони домовилися про режим тиші 9, 10 й 11 травня.

