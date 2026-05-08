08 травня 2026, 23:40

На Прикарпатті чоловік вирішив відсудити в колишньої дружини її груди

Фото з відкритих джерел
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув позов жителя Прикарпаття. Чоловік у справі про поділ спільного майна хотів, щоб колишня дружина компенсувала йому вартість операції зі збільшення грудей

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Після припинення фактичного спільного проживання чоловік без згоди колишньої дружини відчужив автомобіль за договором купівлі-продажу. Згодом він звернувся до суду з позовом про визнання за ним права власності на земельну ділянку.

Крім того, чоловік заявив про права на гроші, які жінка витратила на операцію зі збільшення грудей. Він пояснив, що вимагає не поділу імплантів, а щоб йому повернули вартість операції. Це чоловік аргументував тим, що ці гроші нібито є об'єктом права спільної власності подружжя та були витрачені дружиною не в інтересах сім'ї.

Суди попередніх інстанцій визнали за чоловіком право власності на земельну ділянку. Проте стягнули на користь його колишньої дружини половину вартістості ділянки та автомобіля. Що стосується компенсації за збільшення грудей, то чоловіку у позові відмовили. Суд аргументував це тим, що відомостей про те, що колишній чоловік заперечував проти проведення операції в матеріалах справи відсутні.

Нагадаємо, раніше в Миколаєві батьки намагалися за 10 тисяч доларів продати новонароджену дитину. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Затриманим загрожує до 15 років ув'язнення.

