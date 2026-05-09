Блогерка Даша Євтух зізналась, до якої країни вона емігрувала

Блогерка Даша Євтух не так давно здивувала прихильників новиною про переїзд з України. Тепер вона розповіла, де буде жити

Даша Євтух зізналась, що не витримала постійних тривог та стресу в Україні. Вона зазначила, що було відчуття, ніби життя проходить повз. Тому вона вирішила разом із донькою переїхати. Виявилось, тепер вона житиме в Греції.

"Тут живуть наші родичі: Феміди брати, сестри, дяді, тьоті, бабусі й дідусі. У Феміди тут жвуть не менше родичів, чим в Україні. Раніше один одного ми бачили ли по телефону та на фото. Зустріли тут нас надзвичайно тепло зі щирістю та любов’ю. Донечці дуже подобається. Я вже почала вчити грецьку мову", - розповіла блогерка.

Нагадаємо, що на початку квітня окупанти атакували Подільський район Полтави. Чоловік блогерки Даші Євтух Олександр Глазов повідомив, що постраждав її будинок. Він розповів, що "приліт" був у приватний сектор поруч.