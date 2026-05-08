08 травня 2026, 20:55

На Дніпропетровщині підлітки почали війну проти наркотиків

Фото з відкритих джерел
У Кривому Розі місцеві жителі помітили, що підлітки почали активно щось малювати на стінах. Виявилось, молодь не займалась чимось поганим, а навпаки - вигадала ініціативу

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Виявилось, що групи молодих людей у Кривому Розі почали боротись з рекламою наркотиків. Вони влаштували масштабний рейд із замальовування адрес телеграм-каналів, через які розповсюджують заборонені речовини.

Тепер замість небезпечних посилань на стінах та парканах можна побачити нові патріотичні графіті, яскраві символи або просто щільні шари фарби, які перекривають шкідливу рекламу.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали двох студентів коледжа. Вони купили заборонені речовини та фасували їх в орендованому будинку. Загалом у них знайшли близько 5 кілограмів PVP на суму понад 3 мільйони гривень.

