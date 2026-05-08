08 травня 2026, 19:52

Екссуддя та посадовець Мін’юсту привласнили 5 квартир померлих у Києві та Одесі

Фото: Офіс Генерального прокурора
Правоохоронці Києва знешкодили потужну злочинну організацію, яка роками полювала на нерухомість самотніх померлих громадян

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру шістьом учасникам злочинної організації, яка спеціалізувалася на махінаціях із нерухомістю.

Серед підозрюваних: колишній голова одного із судів Київщини, який раніше був обвинувачений у смертельній ДТП на блокпосту, керівник підрозділу Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, двоє адвокатів та ще двоє цивільних осіб.

За даними слідства, учасники схеми обирали квартири померлих або тривало відсутніх власників – такі об'єкти знижували ризик швидкого викриття. На них виготовляли підроблені правовстановлюючі документи, вписуючи підставних "боржників”, і паралельно складали фіктивні договори позики на мільйони гривень.

Підозрюваний суддя забезпечував потрібні рішення, а керівник виконавчої служби – відкриття проваджень і звернення про стягнення на квартири.

У результаті право власності на нерухомість переходило до учасників злочинної організації або пов’язаних із ними осіб. Надалі квартири перепродавали третім особам, які могли не знати про їхнє злочинне походження.

Слідство встановило, що учасники організації заволоділи п’ятьма квартирами у Києві та Одесі. Ще одну квартиру не встигли привласнити, бо схему було викрито.

Наразі усім учасникам повідомлено про підозру. Чотирьом із них інкримінують участь у злочинній організації, шахрайство, вчинене повторно злочинною організацією в особливо великих розмірах, а також закінчений замах на шахрайство (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України). Двоє інших підозрюються у створенні злочинної організації.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи, зокрема судді – безальтернативне тримання під вартою.

У межах провадження проведено обшуки в суді, підрозділах державної виконавчої служби, у нотаріусів, за місцями проживання, роботи та в автомобілях підозрюваних. Вилучено судові справи, документи виконавчих проваджень та інші докази.

Нагадаємо, що у Дніпрі викрили 39-річного афериста. Він організував схему з продажу чужого житла.

