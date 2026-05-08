У Львові молодий хлопець кинув "коктейлі Молотова" в ісламський релігійно-культурний центр

Місцеві жителі повідомили поліції про загоряння в Ісламському релігійно-культурному центрі у Львові. Виявилось, що молодий хлопець кинув у будівлю "коктейлі Молотова"

Як з'ясували правоохоронці, чоловік кинув у приміщення релігійно-культурного центру дві пляшки з запалювальною сумішшю. Після цього він втік. Один із слуєителів загасив полум'я, це розгорілось з рідини з однієї пляшки. Збитки оцінюють в 250 тисяч гривень.

Зловмисника затримали. Ним виявився 19-річний житель Хмельницької області. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

