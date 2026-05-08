21:55  08 травня
У Львові молодий хлопець кинув "коктейлі Молотова" в ісламський релігійно-культурний центр
20:55  08 травня
На Дніпропетровщині підлітки почали війну проти наркотиків
19:52  08 травня
Екссуддя та посадовець Мін’юсту привласнили 5 квартир померлих у Києві та Одесі
UA | RU
UA | RU
08 травня 2026, 21:55

У Львові молодий хлопець кинув "коктейлі Молотова" в ісламський релігійно-культурний центр

08 травня 2026, 21:55
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Місцеві жителі повідомили поліції про загоряння в Ісламському релігійно-культурному центрі у Львові. Виявилось, що молодий хлопець кинув у будівлю "коктейлі Молотова"

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік кинув у приміщення релігійно-культурного центру дві пляшки з запалювальною сумішшю. Після цього він втік. Один із слуєителів загасив полум'я, це розгорілось з рідини з однієї пляшки. Збитки оцінюють в 250 тисяч гривень.

Зловмисника затримали. Ним виявився 19-річний житель Хмельницької області. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, у Києві засудили трьох чоловіків, які нищили майно військових та залізничну інфраструктуру. Кожен із них отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львів підпал поліція
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Зеленський оголосив про масштабний обмін полоненими "1000 на 1000" та триденну "тишу"
08 травня 2026, 22:49
Окупанти атакували Нікопольський район FPV-дронами: пошкоджено будинки
08 травня 2026, 21:17
На Одещині семеро дітей потрапили до лікарні через "диво-вітаміни"
08 травня 2026, 20:56
На Дніпропетровщині підлітки почали війну проти наркотиків
08 травня 2026, 20:55
В Олешках та прилеглих селищах готуються до евакуації - омбудсман
08 травня 2026, 20:45
П’яний та без прав: у центрі Тернополя водій протаранив дорожній знак і влетів у будівлю
08 травня 2026, 20:38
Бізнес на інвалідності: у Харкові викрили ділків, які за гроші "списували" ухилянтів з військового обліку
08 травня 2026, 20:22
Екссуддя та посадовець Мін’юсту привласнили 5 квартир померлих у Києві та Одесі
08 травня 2026, 19:52
У Києві через недбалість посадовця бюджет втратив 2,5 млн грн
08 травня 2026, 19:24
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »