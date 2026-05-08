У паломницький шлях Camino Ruteno офіційно додали Львівщину

Фото з відкритих джерел

Про це повідомив мер Львова, передає RegioNews.

За словами Андрія Садового, до Європейської федерації шляхів святого Якова додали шлях Camino Ruteno. Це рішення було ухвалено під час Генеральної асамблеї Camino в Італії.

"Маршрут проходить через Чортків, Галич, Звенигород і завершується у Львові. Це понад 360 км дороги через історію, культуру і спільні європейські цінності", - розповів мер Львова.

Нагадаємо, раніше в Тернопільській області розробили новий пішохідний маршрут для паломників. Відомо, що він аналогом маршруту Шлях святого Якова, який вигадали в Іспанії.