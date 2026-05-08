На Кіровоградщині з офісу викрали майже 4 мільйони

Фото: Національна поліція

У Кіровоградській області затримали трьох зловмисників. Виявилось, вони обкрадали один із офісів

Про це повідомляє поліція Кіровоградської області, передає RegioNews.

Зловмисники на автомобілях прибули до офісу одного з місцевих підприємств. Коли вони проникли всередину, то вкрали близько 3 мільйонів гривень, 10 тисяч доларів США та інші цінності.

Правоохоронці затримали крадіїв. Ними виявились троє жителів Одещини. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Києві в Дніпровському районі правоохоронці затримали чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння напав на літню консьєржку. Дебошира затримали. Йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 296 ККУ – хуліганство. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі