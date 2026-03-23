У Дніпрі сарай рухнув на авто, в який влетів легковик

Інцидент стався в одному з районів Дніпра. Попередньо, водій не впорався з керуванням

Це сталось у Таромському Дніпровського районі. Там автівка охороної фірми "Гуард" вʼїхала у сарай. Попередньо, водій не впорався з керуванням: він вилетів з дороги й врізався в господарчу споруду. Сарай впав на автомобіль.

У соцмережах зазначили, що є постраждалі. Правоохоронці будуть з'ясовувати всі обставини аварії.

