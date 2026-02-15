15:31  15 лютого
Військовий із Прикарпаття зробив пропозицію українській спортсменці на Олімпіаді-2026
14:30  15 лютого
"Треш" на трасі Київ–Одеса: українці масово нищать авто в глибоких вирвах
13:24  15 лютого
Стало відомо, скільки будинків у Києві залишається без тепла
15 лютого 2026, 15:05

Частина Одещини залишилися без світла через аварію

15 лютого 2026, 15:05
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Через аварію в енергомережі тимчасово без електроенергії залишилися об'єкти критичної інфраструктури та частина споживачів у Чорноморську та Одесі

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"14 лютого вночі сталася аварійна ситуація на обладнанні однієї з енергетичних компаній. Через це тимчасово без електропостачання залишилися деякі обʼєкти критичної інфраструктури та частина споживачів Одеського району області, зокрема в місті Чорноморськ та частково в Одесі", – йдеться у повідомленні.

За словами Кіпера, наразі фахівці працюють на місцях і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в кожну родину. До стабілізації ситуації обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення за допомогою генераторів.

Подача води у м. Чорноморськ здійснюватиметься за графіками. В Одесі, зокрема в Київському, Приморському та Хаджибейському районах міста організовано підвіз води. Локації, де стоять машини з технічною водою за посиланням.

Раніше повідомлялось, що внаслідок російської атаки частина Одеси залишилась без води. Без водопостачання опинились споживачі Київського, Приморського, Хаджибейського та частини Пересипського районів міста.

