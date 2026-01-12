На Рівненщині під час пожежі у будинку знайшли тіло жінки

На Рівненщині під час ліквідації пожежі у житловому будинку рятувальники виявили тіло жінки

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Зазначається, що 11 січня о 20:54 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку села Чудниця Гощанської територіальної громади Рівненського району.

До місця події оперативно були направлені чергові відділення 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Гоща, 3-ї ДПРЧ міста Рівне та місцева пожежна команда села Липки.

На момент прибуття рятувальників осередок займання знаходився у внутрішніх приміщеннях будинку. Через щільне задимлення та високу температуру гасіння проводилося в апаратах захисту органів дихання та зору.

Під час розвідки та гасіння пожежі рятувальники виявили тіло власниці будинку, 1982 року народження, без ознак життя.

Повна ліквідація вогню тривала майже чотири години. Внаслідок пожежі знищено меблі та побутову техніку в кухні та одній із кімнат, пошкоджено перекриття будинку на площі 40 кв. м, а також меблі та речі домашнього вжитку в інших кімнатах.

Причину виникнення пожежі та розмір матеріальних збитків наразі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, днями на Київщині горів житловий будинок. Відомо, що постраждала 22 річна дівчина. Також отримали опіки діти: хлопчики віком 1, 4 та 9 років. Ймовірно, причиною пожежі став вибух газового балону.