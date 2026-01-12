09:26  12 січня
12 січня 2026, 08:15

В Одесі сталася масштабна пожежа

12 січня 2026, 08:15
Фото: ДСНС
Пожежа трапилася в Одесі у неділю, 11 січня, в Пересипському районі міста. В районі 21 кілометра Старокиївської дороги горіла виробнича будівля з деревообробною продукцією

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Гасіння пожежі ускладнювалось поривами вітру. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Вогнеборцям вдалось врятувати поряд розташовані будівлі.

На щастя, загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 30 грудня на Київщині горіли вантажівки та шини. Причина пожежі встановлюється.

Одеса масштабна пожежа рятувальники ДСНС
