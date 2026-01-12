14:22  12 января
Топчиновника Николаевщины будут судить за растрату 1,4 млн грн, выделенных на оборону
13:59  12 января
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12:15  12 января
Потерял ориентир: во время спуска с Говерлы заблудился турист из Днепра
UA | RU
UA | RU
12 января 2026, 12:39

В Ровенской области во время пожара в доме нашли тело женщины

12 января 2026, 12:39
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области при ликвидации пожара в жилом доме спасатели обнаружили тело женщины

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что 11 января в 20:54 на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре в частном доме села Чудница Гощанского территориального общества Ровенского района.

К месту происшествия оперативно были направлены дежурные отделения 16 государственной пожарно-спасательной части поселка Гоща, 3-й ГПРЧ города Ровно и местная пожарная команда села Липки.

На момент прибытия спасателей очаг возгорания находился во внутренних помещениях дома. Из-за плотного задымления и высокой температуры тушение проводилось в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Во время разведки и тушения пожара спасатели обнаружили тело владелицы дома, 1982 года, без признаков жизни.

Полная ликвидация огня продолжалась около четырех часов. В результате пожара уничтожена мебель и бытовая техника в кухне и одной из комнат, повреждено перекрытие дома на площади 40 кв. м, а также мебель и вещи домашнего обихода в других комнатах.

Причину возникновения пожара и размер материального ущерба устанавливают специалисты.

Напомним, на днях в Киевской области горел жилой дом. Известно, что пострадала 22-летняя девушка. Также получили ожоги дети: мальчики 1, 4 и 9 лет. Вероятно, причиной пожара стал взрыв газового баллона.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пожар спасатели ГСЧС Тело Ровенская область частный дом женщина
В Киеве в результате пожара в многоэтажке погибли два человека
12 января 2026, 09:38
В Одессе произошел масштабный пожар
12 января 2026, 08:15
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
На Прикарпатье мужчина напал на прохожего с битой
12 января 2026, 14:43
Во Львовской области будут судить руководителя лесничества за незаконную вырубку деревьев на 10 млн грн
12 января 2026, 14:38
Топчиновника Николаевщины будут судить за растрату 1,4 млн грн, выделенных на оборону
12 января 2026, 14:22
Три микрорайона Николаева временно остались без воды: что известно
12 января 2026, 14:13
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12 января 2026, 13:59
В Тернопольской области нетрезвый мужчина устроил дебош в аптеке
12 января 2026, 13:49
Пограничники Львовщины рассказали, почему сейчас не стоит идти в горы
12 января 2026, 13:34
Джуринский и Манявский водопады покрылись льдом
12 января 2026, 13:16
В Киеве взяли под стражу мошенника, который инсценировал собственную смерть
12 января 2026, 13:15
Сегодня "Слуги народа" соберутся для обсуждения кадровых вопросов
12 января 2026, 12:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Сергей Фурса
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »