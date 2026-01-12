В Ровенской области во время пожара в доме нашли тело женщины

В Ровенской области при ликвидации пожара в жилом доме спасатели обнаружили тело женщины

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что 11 января в 20:54 на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре в частном доме села Чудница Гощанского территориального общества Ровенского района.

К месту происшествия оперативно были направлены дежурные отделения 16 государственной пожарно-спасательной части поселка Гоща, 3-й ГПРЧ города Ровно и местная пожарная команда села Липки.

На момент прибытия спасателей очаг возгорания находился во внутренних помещениях дома. Из-за плотного задымления и высокой температуры тушение проводилось в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Во время разведки и тушения пожара спасатели обнаружили тело владелицы дома, 1982 года, без признаков жизни.

Полная ликвидация огня продолжалась около четырех часов. В результате пожара уничтожена мебель и бытовая техника в кухне и одной из комнат, повреждено перекрытие дома на площади 40 кв. м, а также мебель и вещи домашнего обихода в других комнатах.

Причину возникновения пожара и размер материального ущерба устанавливают специалисты.

Напомним, на днях в Киевской области горел жилой дом. Известно, что пострадала 22-летняя девушка. Также получили ожоги дети: мальчики 1, 4 и 9 лет. Вероятно, причиной пожара стал взрыв газового баллона.