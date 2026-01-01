У Рівному поліція зупинила п'яного Санта-Клауса за кермом Мерседеса

фото: Олексій Білошицький

У новорічну ніч біля Рівного патрульні поліцейській зупинили автомобіль, водій якого був одягнений у костюм Санти. За даними правоохоронців, він був у стані алкогольного сп'яніння

Як передає RegioNews, про це повідомив у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він зазначив, що вночі у комендантську годину патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz на об'їзній дорозі біля Рівного.

"Огляд за допомогою алкотестера показав 2,25 проміле. На цьому мандрівка "Санти" завершилася: на керманича склали відповідні матеріали, а (оленів) автівку евакуювали на арештмайданчик", – йдеться у повідомленні.

Загалом за новорічну ніч поліцейські склали 135 адміністративних протоколів за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Нагадаємо, на Рівненщині пʼяний водій автомобіля Ford Edge в'їхав у паливну колонку АЗС. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.