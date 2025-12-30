На Львівщині іномарка збила пенсіонера
Аварія сталась сталася 29 грудня, близько 19:00, у селі Зимна Вода Львівського району. Правоохоронці встановлюють обставини
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
34-річний водій Hyundai Kona збив 67-річного пішохода. Внаслідок ДТП чоловік отримав травми, його госпіталізували медики. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
"Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, на Київщині Nissan влетів у Audi. Аварія сталась на 52 кілометрі автодороги сполученням Київ-Одеса поблизу міста Біла Церква. Внаслідок ДТП постраждали 64-річна та 68-річний пасажири Audi та водій Nissan. Їх госпіталізували медики.