19:47  30 грудня
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
15:42  30 грудня
У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2025, 20:45

На Львівщині іномарка збила пенсіонера

30 грудня 2025, 20:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась сталася 29 грудня, близько 19:00, у селі Зимна Вода Львівського району. Правоохоронці встановлюють обставини

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

34-річний водій Hyundai Kona збив 67-річного пішохода. Внаслідок ДТП чоловік отримав травми, його госпіталізували медики. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Київщині Nissan влетів у Audi. Аварія сталась на 52 кілометрі автодороги сполученням Київ-Одеса поблизу міста Біла Церква. Внаслідок ДТП постраждали 64-річна та 68-річний пасажири Audi та водій Nissan. Їх госпіталізували медики.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Львівська область
У Полтаві BMW влетів у ЗАЗ: є постраждалі
30 грудня 2025, 13:45
На Львівщині пасажирський потяг на смерть збив жінку
30 грудня 2025, 13:01
У ДТП на Тернопільщині загинули три людини, двоє з них – підлітки
30 грудня 2025, 09:53
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Песик, кактус і обручка: що київські пасажири залишали у транспорті у 2025 році
30 грудня 2025, 21:09
Шахістка зі Львова здобула срібло чемпіонату світу зі швидких шахів
30 грудня 2025, 20:59
У Дніпрі затримали чоловіка, який підпалював відділення "Укрпошти" та банки
30 грудня 2025, 20:58
США готові розмістити свої війська в Україні
30 грудня 2025, 20:41
Пенсіонер із Харкова отримав $15 тис. за відстрочку та інвалідність – суд виніс вирок
30 грудня 2025, 20:32
Зірка Холостяка Софія Шамія розповіла, як кішка врятувала її від обстрілу
30 грудня 2025, 20:30
У Підмосков'ї понад 600 тисяч абонентів залишилися без світла через блекаут
30 грудня 2025, 20:18
РФ вдруге за день вдарила по одному із найбільших портів України
30 грудня 2025, 19:59
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
30 грудня 2025, 19:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »