На Рівненщині зник 14-річний підліток
Правоохоронці та небайдужі люди розшукують 14-річного Матвія Бугу, який зник сьогодні вранці, 13 березня, на Острожчині
Про це інформує пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.
Близько 09:00 про його зникнення повідомила 52-річна опікунка будинку сімейного типу в селі Могиляни, де проживає хлопець. Вона зазначила, що телефону при собі підліток не має.
Зазначається, що Матвій вже неодноразово залишав місце проживання.
"Прикмети: зріст 150-160 см, худорлявої тілобудови, має русяве волосся та світлі очі", — йдеться у повідомленні.
Був одягнений: у темно-синю куртку, червоний светр із каптуром, сірі спортивні штани, чорні кросівки з білою підошвою. Хлопець мав при собі чорний рюкзак.
Поліція звертається до всіх, хто має будь-яку інформацію про можливе місце перебування Матвія, зателефонувати за номерами:
- (03654) 2-21-76;
- (03654) 54-08;
- 068 473 45 00;
- 096 749 00 85;
- або на спецлінію "102".
Нагадаємо, 12 березня на Вінниччині розшукали трирічного Остапа Майданюка, зниклого напередодні у Могилів-Подільському районі. Дитину всю ніч від переохолодження рятував пес.