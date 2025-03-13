На Рівненщині зник 14-річний підліток

фото: Нацполіція

Правоохоронці та небайдужі люди розшукують 14-річного Матвія Бугу, який зник сьогодні вранці, 13 березня, на Острожчині

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

Близько 09:00 про його зникнення повідомила 52-річна опікунка будинку сімейного типу в селі Могиляни, де проживає хлопець. Вона зазначила, що телефону при собі підліток не має.

Зазначається, що Матвій вже неодноразово залишав місце проживання.

"Прикмети: зріст 150-160 см, худорлявої тілобудови, має русяве волосся та світлі очі", — йдеться у повідомленні.

Був одягнений: у темно-синю куртку, червоний светр із каптуром, сірі спортивні штани, чорні кросівки з білою підошвою. Хлопець мав при собі чорний рюкзак.

Поліція звертається до всіх, хто має будь-яку інформацію про можливе місце перебування Матвія, зателефонувати за номерами:

(03654) 2-21-76;

(03654) 54-08;

068 473 45 00;

096 749 00 85;

або на спецлінію "102".

Нагадаємо, 12 березня на Вінниччині розшукали трирічного Остапа Майданюка, зниклого напередодні у Могилів-Подільському районі. Дитину всю ніч від переохолодження рятував пес.