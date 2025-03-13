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13 марта 2025, 15:45

В Ровенской области исчез 14-летний подросток

13 марта 2025, 15:45
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фото: Нацполиция
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Правоохранители разыскивают 14-летнего Матвея Бугу, пропавшего сегодня утром, 13 марта, на Острожчине

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

Около 09:00 о его исчезновении сообщила 52-летняя попечительница дома семейного типа в селе Могиляны, где проживает парень. Она отметила, что телефона при себе у подростка нет.

Отмечается, что Матвей уже неоднократно покидал место жительства.

"Приметы: рост 150-160 см, худощавого телосложения, имеет русые волосы и светлые глаза", - говорится в сообщении.

Был одет: в темно-синюю куртку, красный свитер с капюшоном, серые спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой. У парня был при себе черный рюкзак.

Полиция обращается ко всем, кто имеет любую информацию о возможном месте пребывания Матфея, позвонить по телефонам:

  • (03654) 2-21-76;
  • (03654) 54-08;
  • 068 473 45 00;
  • 096 749 00 85;
  • или на спецлинию "102".

Напомним, 12 марта в Винницкой области разыскали трехлетнего Остапа Майданюка, пропавшего накануне в Могилев-Подольском районе. Ребенка всю ночь от переохлаждения спас пес.

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