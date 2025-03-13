В Ровенской области исчез 14-летний подросток
Правоохранители разыскивают 14-летнего Матвея Бугу, пропавшего сегодня утром, 13 марта, на Острожчине
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.
Около 09:00 о его исчезновении сообщила 52-летняя попечительница дома семейного типа в селе Могиляны, где проживает парень. Она отметила, что телефона при себе у подростка нет.
Отмечается, что Матвей уже неоднократно покидал место жительства.
"Приметы: рост 150-160 см, худощавого телосложения, имеет русые волосы и светлые глаза", - говорится в сообщении.
Был одет: в темно-синюю куртку, красный свитер с капюшоном, серые спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой. У парня был при себе черный рюкзак.
Полиция обращается ко всем, кто имеет любую информацию о возможном месте пребывания Матфея, позвонить по телефонам:
- (03654) 2-21-76;
- (03654) 54-08;
- 068 473 45 00;
- 096 749 00 85;
- или на спецлинию "102".
Напомним, 12 марта в Винницкой области разыскали трехлетнего Остапа Майданюка, пропавшего накануне в Могилев-Подольском районе. Ребенка всю ночь от переохлаждения спас пес.