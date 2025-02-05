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05 лютого 2025, 11:14

В Україні вперше позбавили водійських прав через порушення правил військового обліку

05 лютого 2025, 11:14
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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На Рівненщині водія обмежили в праві керувати автотранспортом через порушення правил військового обліку

Про це повідомив сервіс моніторингу Опендатабот, передає RegioNews.

Зазначається, відповідне рішення ухвалив Кузнецовський міський суд Рівненської області.

Наразі щонайменше 41 судова справа, пов’язана з обмеженням права на керування авто через порушення правил військового обліку, знайдена за допомогою пошуковика у судовому реєстрі.

У більшості випадків суди повертають справи назад. Однак це пов’язано лише із проблемами в оформленні позовів, зокрема, несплатою ТЦК судового збору.

Раніше у Міноборони пояснювали, що на практиці автоматично позбавити посвідчення водія через неявку за повісткою не можуть.

Однак закон передбачає наступне: тимчасове обмеження права керування може бути застосоване до громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, лише за рішенням суду.

Після розгляду позовної заяви суд ухвалює рішення щодо тимчасового обмеження права керування транспортом винятково за умови підтвердження факту ухилення та невиконання громадянином військового обовʼязку.

Обмеження в праві керування автомобілем не є нововведенням для громадян, зауважила адвокатка Валентина Слободянюк. Наприклад, такий захід впливу активно практикують державні та приватні виконавці щодо боржників аліментів.

Нагадаємо, міський голова Дрогобича (Львівська область) Тарас Кучма отримав постанову про штраф за зрив заходів мобілізації.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та ВЛК за порушення правил мобілізації.

суд авто Рівненська область мобілізація ТЦК водійське посвідчення
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