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В Ровенской области водителя ограничили в праве управлять автотранспортом из-за нарушения правил военного учета

Об этом сообщил сервис мониторинга Опендатабот, передает RegioNews.

Соответствующее решение принял Кузнецовский городской суд Ровенской области.

По меньшей мере 41 судебное дело, связанное с ограничением права на управление авто из-за нарушения правил военного учета, найдено с помощью поисковика в судебном реестре.

В большинстве случаев суды возвращают дела вспять. Однако это связано только с проблемами в оформлении исков, в частности неуплатой ТЦК судебного сбора.

Ранее в Минобороны объясняли , что на практике автоматически лишить водительского удостоверения из-за неявки по повестке не могут.

Однако закон предусматривает следующее: временное ограничение права управления применимо к гражданам, уклоняющимся от исполнения воинской обязанности, только по решению суда.

После рассмотрения искового заявления суд принимает решение о временном ограничении права управления транспортом исключительно при подтверждении факта уклонения и неисполнения гражданином воинской обязанности.

Ограничение в праве вождения не является нововведением для граждан, отметила адвокат Валентина Слободянюк. К примеру, такую меру влияния активно практикуют государственные и частные исполнители в отношении должников алиментов.

Напомним, мэр Дрогобыча (Львовская область) Тарас Кучма получил постановление о штрафе за срыв мер мобилизации.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект , предусматривающий уголовную ответственность для работников ТЦК и ВЛК за нарушение правил мобилизации.