На Рівненщині біля білоруського кордону на міні підірвався мотоцикліст

фото: Олександр Коваль/Facebook

На півночі Рівненської області у прикордонній зоні на міні підірвався мотоцикліст

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, передає RegioNews.

За словами голови ОВА, інцидент трапився у районі між селами Дроздинь та Переброди. Чоловік проігнорував вказівники "Небезпечно міни".

Коваль поінформував, що загрози життю мотоцикліста немає. На місці вибуху працюють представники відповідних служб та з’ясовують усі обставини інциденту.

Голова ОВА наголосив, що на кордоні діють режимні обмеження, тож перебувати там можна лише після отримання відповідного дозволу від прикордонників.

"Це не жарти, а пряма загроза вашому життю", - наголосив він.

У повідомленні зазначається, що укріпленням кордону триває. Зокрема, продовжують встановлювати міни.

Нагадаємо, раніше прикордонники затримали п'ятьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Білоруссю через заміновані території.