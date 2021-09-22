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22 вересня 2021, 10:42 87

На Полтавщині легковик зіткнувся з вантажівкою: одна людина загинула

22 вересня 2021, 10:42 87
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Фото: Нацполіція
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Поблизу села Старицьківка на автодорозі "Київ-Харків" водійка автомобіля "Infiniti" зіткнулася з вантажним автомобілем "MAN". В результаті ДТП жінка загинула на місці події

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Полтавської області.

Внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів одна людина загинула, ще одна людина отримала травми.

"Водійка автомобіля "Infiniti", 1973 року народження, мешканка міста Київ, зіткнулася з вантажним автомобілем "MAN", під керуванням водія, 1995 року народження, мешканця міста Миколаїв. В результаті ДТП водійка легковика загинула на місці події", - йдеться у повідомленні.

Бійці ДСНС деблокували тіло загиблої жінки та ліквідували наслідки ДТП.

Слідчим поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, днями в Одесі у ДТП за участі поліцейського загинула людина.

Київ ДТП Полтавська область аварія жінки

 
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