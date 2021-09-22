На Полтавщині легковик зіткнувся з вантажівкою: одна людина загинула

Фото: Нацполіція

Поблизу села Старицьківка на автодорозі "Київ-Харків" водійка автомобіля "Infiniti" зіткнулася з вантажним автомобілем "MAN". В результаті ДТП жінка загинула на місці події

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Полтавської області.

Внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів одна людина загинула, ще одна людина отримала травми.

"Водійка автомобіля "Infiniti", 1973 року народження, мешканка міста Київ, зіткнулася з вантажним автомобілем "MAN", під керуванням водія, 1995 року народження, мешканця міста Миколаїв. В результаті ДТП водійка легковика загинула на місці події", - йдеться у повідомленні.

Бійці ДСНС деблокували тіло загиблої жінки та ліквідували наслідки ДТП.

Слідчим поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, днями в Одесі у ДТП за участі поліцейського загинула людина.