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02 вересня 2021, 11:41 1282

На Рівненщині внаслідок ДТП з вантажівкою загинула поліцейська

02 вересня 2021, 11:41 1282
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Фото: Нацполіція
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У Рівненській області на автодорозі "Київ-Чоп" заступник начальника Дубенського відділу поліції допустив зіткнення із вантажним автомобілем "Volvo", який рухався попереду у попутному напрямку. Внаслідок події загинула 29-річна поліцейська

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.

Зіткнення відбулося вчора, 1 вересня, близько 21:20 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік міста Дубно.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля "Opel", 29-річна дільнична Дубенського відділу поліції, від отриманих травм загинула на місці події", - повідомили правоохоронці.

Водія "Opel" із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації місцевої лікарні. Водій вантажівки - 47-річний житель Закарпатської області у ДТП не постраждав.

Усі обставини смертельної автопригоди встановлюють слідчі.

Раніше повідомлялось, що у Харківській області автомобіль ВАЗ-2103, яким керувала 23-річна жінка, збив двох дітей. Потерпілі з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.

патрульна поліція розслідування поліція аварія Рівненська область

 
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