На Рівненщині внаслідок ДТП з вантажівкою загинула поліцейська
У Рівненській області на автодорозі "Київ-Чоп" заступник начальника Дубенського відділу поліції допустив зіткнення із вантажним автомобілем "Volvo", який рухався попереду у попутному напрямку. Внаслідок події загинула 29-річна поліцейська
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Рівненської області.
Зіткнення відбулося вчора, 1 вересня, близько 21:20 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік міста Дубно.
Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля "Opel", 29-річна дільнична Дубенського відділу поліції, від отриманих травм загинула на місці події", - повідомили правоохоронці.
Водія "Opel" із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації місцевої лікарні. Водій вантажівки - 47-річний житель Закарпатської області у ДТП не постраждав.
Усі обставини смертельної автопригоди встановлюють слідчі.
Раніше повідомлялось, що у Харківській області автомобіль ВАЗ-2103, яким керувала 23-річна жінка, збив двох дітей. Потерпілі з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.