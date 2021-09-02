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02 сентября 2021, 11:41 1278

На Ровенщине в результате ДТП с грузовиком погибла полицейская

02 сентября 2021, 11:41 1278
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Фото: Нацполиция
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В Ровенской области на автодороге "Киев-Чоп" заместитель начальника Дубенского отдела полиции допустил столкновение с грузовым автомобилем "Volvo", который двигался впереди в попутном направлении. В результате происшествия погибла 29-летняя полицейская

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Ровенской области.

Столкновение произошло вчера, 1 сентября, около 21:20 на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от города Дубно.

В результате ДТП пассажирка автомобиля "Opel", 29-летняя участковая Дубенского отдела полиции, от полученных травм погибла на месте происшествия", - сообщили правоохранители.

Водителя "Opel" с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию местной больницы. Водитель грузовика - 47-летний житель Закарпатской области в ДТП не пострадал.

Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливают следователи.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области автомобиль ВАЗ-2103, которым руководила 23-летняя женщина, сбил двоих детей. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

патрульная полиция расследование полиция авария Ровенская область

 
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