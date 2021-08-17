На станції поблизу Рівного загорівся потяг
На Рівненщині в селі Малинськ на залізничній станції загорівся потяг. Постраждалих в результаті інциденту немає
Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання Рівне Медіа.
У Малинську сталось задимлення у вантажному тепловозі. На місці працюють співробітники пожежно-рятувальної служби", - йдеться у повідомленні.
Жертв та постраждалих немає. Наразі рятувальники з’ясовують причину задимлення.
Раніше повідомлялось, що невідомі люди блокували рух поїзда в Одеській області - вони розмістили на залізничних коліях гумові шини та каміння, а також розбили шибки у дверях вагона.
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