На станції поблизу Рівного загорівся потяг

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На Рівненщині в селі Малинськ на залізничній станції загорівся потяг. Постраждалих в результаті інциденту немає

Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання Рівне Медіа.

У Малинську сталось задимлення у вантажному тепловозі. На місці працюють співробітники пожежно-рятувальної служби", - йдеться у повідомленні.

Жертв та постраждалих немає. Наразі рятувальники з’ясовують причину задимлення.

Раніше повідомлялось, що невідомі люди блокували рух поїзда в Одеській області - вони розмістили на залізничних коліях гумові шини та каміння, а також розбили шибки у дверях вагона.